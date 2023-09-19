Умерла сыгравшая в фильме «Вам и не снилось» актриса Любовь Майкова
Умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова, сыгравшая в таких фильмах, как «Вам и не снилось» и «Забытая мелодия для флейты», сообщает пресс-служба ГИТИСа.
В сообщении говорится, что артистка, проживавшая в Сиэтле (США), ушла из жизни 18 сентября. Причины смерти не уточняются.
Любовь Майкова является выпускницей ГИТИСа. В 1986 году она основала театр «Малая Драматическая Труппа», в котором работала до 1989 года. Здесь она сыграла в постановках «Ричард III», «Снежная королева» и многих других.
Также Майкова известна ролями в таких кинокартинах, как «Вам и не снилось», «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты».
Ранее в Москве на 82-м году жизни ушла Народная артистка РСФСР, актриса МХТ имени Чехова Ирина Мирошниченко, также сыгравшая в фильме «Вам и не снилось», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита Ким Чен Ына в РФ
- Балицкий: ВС РФ уничтожили колонну бронетехники ВСУ у Работино
- В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами
- Лидер группы «Чайф» Шахрин заступился за Диану Арбенину
- Умерла сыгравшая в фильме «Вам и не снилось» актриса Любовь Майкова
- «Бюджет и СВО»: Депутат Вяткин назвал приоритеты в Госдуме на осеннюю сессию
- Минобороны: Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области
- СМИ: Зеленский впервые с 2022 года вылетел за рубеж на украинском самолете
- Баку уведомил Москву о начале боевых действий за несколько минут до их начала
- Киселев заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» отказывается от техники Apple
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru