Умерла сыгравшая в фильме «Вам и не снилось» актриса Любовь Майкова

В сообщении говорится, что артистка, проживавшая в Сиэтле (США), ушла из жизни 18 сентября. Причины смерти не уточняются.

Любовь Майкова является выпускницей ГИТИСа. В 1986 году она основала театр «Малая Драматическая Труппа», в котором работала до 1989 года. Здесь она сыграла в постановках «Ричард III», «Снежная королева» и многих других.

Также Майкова известна ролями в таких кинокартинах, как «Вам и не снилось», «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты».

Ранее в Москве на 82-м году жизни ушла Народная артистка РСФСР, актриса МХТ имени Чехова Ирина Мирошниченко, также сыгравшая в фильме «Вам и не снилось», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

