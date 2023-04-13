Умерла создатель мини-юбок британский дизайнер Мэри Куант

В заявлении родных говорится, что Куант «мирно ушла из жизни» утром 13 апреля у себя дома в графстве Суррей.

«Мэри Куант была одним из самых всемирно признанных модельеров 20-го века и выдающимся новатором свингующих шестидесятых», - отмечает Sky News.

Ранее во Франции на 89-м году жизни умер модельер, основатель дома моды Paco Rabanne Пако Рабан, сообщает RT.