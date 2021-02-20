Андрея Мягкова похоронили после прощания в Москве. Видео
Актёра Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с Народным артистом РСФСР прошло в его родном театре, где он служил более 30 лет - МХТ им. Чехова. Мягков скончался в возрасте 82 лет 18 февраля в результате сердечного приступа.
Проводить легендарного актера в последний путь пришли его родные, друзья, поклонники, ученики, коллеги, деятели культуры, в том числе худрук МХТ им. Чехова Сергей Женовач, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, актеры Владимир Краснов, Александр Феклистов, Евгения Добровольская, худрук театра «Практика» Марина Брусникина.
Гроб, утопавший в цветах, установили на сцене. Ведущим траурной церемонии был ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
В последний путь актёра, по традиции, проводили аплодисментами, отмечает РЕН ТВ. После прощания в театре состоялось отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков - лауреат государственных премий, житель блокадного Ленинграда, писатель. Сыграл в таких легендарных фильмах Эльдара Рязанова, как «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс», «Гараж». Известен также по другим работам в кино и театре.
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