Андрея Мягкова похоронили после прощания в Москве. Видео

Актёра Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с Народным артистом РСФСР прошло в его родном театре, где он служил более 30 лет - МХТ им. Чехова. Мягков скончался в возрасте 82 лет 18 февраля в результате сердечного приступа.

Проводить легендарного актера в последний путь пришли его родные, друзья, поклонники, ученики, коллеги, деятели культуры, в том числе худрук МХТ им. Чехова Сергей Женовач, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, актеры Владимир Краснов, Александр Феклистов, Евгения Добровольская, худрук театра «Практика» Марина Брусникина.