Умерла итальянская актриса Моника Витти

В Twitter политика говорится, что о смерти актрисы рассказал её супруг Роберто Руссо. Причина смерти не уточняется, но известно, что Витти покинула сцену в 2021 году из-за болезни Альцгеймера.

Моника Витти родилась 3 ноября 1931 года. На экране она впервые появилась в 1954 году и за свою карьеру получила пять премий «Давид ди Донателло» (больше только у Софи Лорен). В 1995 году Витти была удостоена «Золотого льва» за заслуги перед кинематографом.

Ранее после тяжёлой болезни умер народный артист России Леонид Куравлёв, сообщает RT.

