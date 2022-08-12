Умерла американская актриса Энн Хеч
12 августа 202221:38
Американская актриса Энн Хеч, пострадавшая 5 августа в ДТП в Лос-Анджелесе, умерла. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на семью актрисы.
Хеч было 53 года. После аварии она находилась на аппарате жизнеобеспечения из-за полученной в результате аварии тяжелой травмы головного мозга.
5 августа машина актрисы врезалась на высокой скорости в жилой дом. Автомобиль загорелся. Актриса получила многочисленные ожоги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+27 810 / сут.
Умерли
383 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 320 / сут.
- Умерла американская актриса Энн Хеч
- В Петербурге четыре пешехода госпитализированы после падения светофора
- Дуров: Apple потребовала удалить анимированные версии стандартных эмоджи
- В Белом доме подтвердили переговоры о встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина
- Жильцы дома в Омске, где произошло обрушение, вернутся домой в течение недели
- Британский писатель Рушди получил ножевое ранение в шею
- Не менее 7 человек погибли при стрельбе в Черногории
- США введут санкции в случае вхождения частей Украины в состав РФ
- В Роспатент подали заявки на регистрацию нового названия кофеен Starbucks в России
- Неформальный Совет ЕС по инделам 31 августа обсудит запрет виз для россиян
12 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru