Умерла американская актриса Энн Хеч

Хеч было 53 года. После аварии она находилась на аппарате жизнеобеспечения из-за полученной в результате аварии тяжелой травмы головного мозга.

5 августа машина актрисы врезалась на высокой скорости в жилой дом. Автомобиль загорелся. Актриса получила многочисленные ожоги.

