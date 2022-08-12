Умерла американская актриса Энн Хеч

Американская актриса Энн Хеч, пострадавшая 5 августа в ДТП в Лос-Анджелесе, умерла. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на семью актрисы.

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Хеч было 53 года. После аварии она находилась на аппарате жизнеобеспечения из-за полученной в результате аварии тяжелой травмы головного мозга.

5 августа машина актрисы врезалась на высокой скорости в жилой дом. Автомобиль загорелся. Актриса получила многочисленные ожоги.

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ФОТО: pixabay.com
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