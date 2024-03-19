Умер журналист и комментатор Василий Уткин
Журналист и комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».
«Огромная потеря для нашего спорта. Вечная память», - говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Василий Уткин родился 6 марта в Балашихе. Известность к нему пришла в середине 1990-х годов, когда он работал футбольным комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс».
В 2004 и 2005 годах Уткин получил премию «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор».
Ранее в возрасте 78 лет умер чемпион мира по футболу 1974 года Франц Беккенбауэр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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