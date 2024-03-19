Умер журналист и комментатор Василий Уткин

«Огромная потеря для нашего спорта. Вечная память», - говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Василий Уткин родился 6 марта в Балашихе. Известность к нему пришла в середине 1990-х годов, когда он работал футбольным комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс».

В 2004 и 2005 годах Уткин получил премию «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор».

Ранее в возрасте 78 лет умер чемпион мира по футболу 1974 года Франц Беккенбауэр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».