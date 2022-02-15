Умер заслуженный артист России Геннадий Митрофанов

Заслуженный артист России Геннадий Митрофанов умер на 82 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского общества глухих (ВОГ).

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«Память о великом артисте будет жить в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким Геннадия Дмитриевича», - говорится в сообщении.

Митрофанов, в два года потерявший слух после простуды, в 1964 году окончил Театральную студию при ЦП ВОГ, при этом на гастроли с Театром мимики и жеста он начал выезжать ещё будучи студентом.

Митрофанов широко известен в России и за рубежом не только по своим прекрасным ролям в спектаклях Театра мимики и жеста. Также он снимался в фильмах выдающихся российских режиссёров, таких как «Борис Годунов», «И черт с нами», «Сволочи».

Ранее на 94-м году жизни умер режиссёр фильмов «Бег» и «Тегеран-43» Владимир Наумов, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: pixabay.com
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