Умер заслуженный артист России Геннадий Митрофанов
Заслуженный артист России Геннадий Митрофанов умер на 82 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского общества глухих (ВОГ).
«Память о великом артисте будет жить в наших сердцах. Выражаем соболезнования родным и близким Геннадия Дмитриевича», - говорится в сообщении.
Митрофанов, в два года потерявший слух после простуды, в 1964 году окончил Театральную студию при ЦП ВОГ, при этом на гастроли с Театром мимики и жеста он начал выезжать ещё будучи студентом.
Митрофанов широко известен в России и за рубежом не только по своим прекрасным ролям в спектаклях Театра мимики и жеста. Также он снимался в фильмах выдающихся российских режиссёров, таких как «Борис Годунов», «И черт с нами», «Сволочи».
Ранее на 94-м году жизни умер режиссёр фильмов «Бег» и «Тегеран-43» Владимир Наумов, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- Драчев объяснил, что «погубило» стрельбу биатлониста Латыпова
- Умер заслуженный артист России Геннадий Митрофанов
- НАТО: Сигналы из Москвы по безопасности внушают оптимизм
- «Температуры нет». Зюганов рассказал о своем самочувствии
- Медведев: Зависимость России от поставок минресурсов создает угрозу
- Губерниев грубо ответил оскорбляющим Латыпова болельщикам
- СМИ: При кораблекрушении в водах Канады погибло несколько человек
- В Москве начались переговоры Путина и Шольца
- Лавров прокомментировал западную критику учений России и Белоруссии
- Депутат Госдумы заявил о готовноcти россиян отказаться зарплаты ради Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru