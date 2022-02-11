Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Катерина Гордеева.
По данным источника, у женщины была болезнь, информацию о которой она не хотела раскрывать. Ей было 40 лет.
Евгения Брик – российская актриса. В 2009 году была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Стиляги». Стала известна отечественному зрителю благодаря таким картинам, как «Каменская 3», «Тариф на любовь», «Географ глобус пропил», «Оттепель» и другие.
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