Умерла актриса Евгения Брик

Умерла актриса Евгения Брик. Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Катерина Гордеева.

По данным источника, у женщины была болезнь, информацию о которой она не хотела раскрывать. Ей было 40 лет.

Евгения Брик – российская актриса. В 2009 году была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Стиляги». Стала известна отечественному зрителю благодаря таким картинам, как «Каменская 3», «Тариф на любовь», «Географ глобус пропил», «Оттепель» и другие.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКиноБолезньАктрисаСмерть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры