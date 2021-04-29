Умер ученый Кудрявцев, обвиненный в госизмене

Ученый, экс-сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, обвиненный в госизмене, скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитную организацию "Команда 29», защищавшую умершего.

В организации отметили, что после срока в СИЗО «Лефортово» ученый вышел с онкологическим заболеванием. Его защита добилась приостановления дела до его поправки, однако мужчина скончался.

Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. Его обвинили в передаче секретных сведений бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики, который являлся партнером ЦНИИмаш. Сам ученый свою вину отрицал.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГосизменаСмертьУченые
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