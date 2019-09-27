Обвиняемый в госизмене Кудрявцев отпущен из СИЗО под подписку о невыезде
Бывший научный сотрудник ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос") Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
По его словам, решение об освобождении 75-летнего Кудрявцева из под ареста было принято следствием в связи с сильным ухудшением здоровья ученого.
Кудрявцева арестовали в июле прошлого года, обвинив его в передаче информации, являющейся государственной тайной в брюссельский Фон-Кармановский институт, который являлся партнером ЦНИИмаш (Центрального научно-исследовательского института машиностроения). Сам ученый свою вину отрицает.
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