Обвиняемый в госизмене Кудрявцев отпущен из СИЗО под подписку о невыезде

Бывший научный сотрудник ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос") Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

По его словам, решение об освобождении 75-летнего Кудрявцева из под ареста было принято следствием в связи с сильным ухудшением здоровья ученого.

Кудрявцева арестовали в июле прошлого года, обвинив его в передаче информации, являющейся государственной тайной в брюссельский Фон-Кармановский институт, который являлся партнером ЦНИИмаш (Центрального научно-исследовательского института машиностроения). Сам ученый свою вину отрицает.



