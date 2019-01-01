Происшествия
Ранее стало известно о девочке, которая погибла сразу при пожаре, и о девочке, скончавшейся в реанимации больницы поселка Солнечный. Там же с обширными ожогами находились еще двое детей.
Умер третий ребенок после пожара в палаточном лагере под Хабаровском
23 июля13:19
Число погибших на пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до трех. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, передает ТАСС.
Ранее стало известно о девочке, которая погибла сразу при пожаре, и о девочке, скончавшейся в реанимации больницы поселка Солнечный. Там же с обширными ожогами находились еще двое детей.
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