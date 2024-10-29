Умер четырехкратный чемпион СССР фигурист Валерий Мешков

Четырехкратный чемпион СССР в мужском одиночном фигурном катании Валерий Мешков умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках РФ.

«Фигурным катанием на коньках Валерий Иванович начал заниматься в 1955 году на первом в СССР искусственном катке в Марьиной Роще в Москве. Затем – ДСО "Искра", СЮП, ДСО "Локомотив" и "Буревестник"... Валерий Иванович добился высоких результатов в спортивной карьере», — отметили в организации.

В федерации напомнили, что Мешков дважды выиграл первенство СССР среди юниоров, четыре раза стал чемпионом страны, дважды победил на зимней Спартакиаде народов СССР и стал первым на международной Универсиаде 1964 года. В том же году Мешкова направили на Олимпийские игры в Инсбруке, он стал первым советским фигуристом, которого допустили на соревнование. Однако из-за полученной на тренировке травмы спортсмен не смог участвовать в Играх.

По завершении спортивной карьеры Мешков руководил аттракционом «Цирк на льду», участвовал в художественно-спортивных программах «Балет на льду» и «Цирк на льду», работал тренером по фигурному катанию.

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