Умер сценарист «Незнайки на Луне» Владимир Голованов
Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своём Telegram-канале заявил, что в возрасте 83 лет умер заслуженный деятель искусств РФ, сценарист мультфильмов «Незнайка на Луне» и «Фильм, фильм, фильм» Владимир Голованов.
Причину смерти он не уточнил.
Владимир Голованов родился 11 декабря 1939 года в Новосибирске, в 1963 году окончил сценарный факультет ВГИКа, а В 1970 - Высшие курсы сценаристов и режиссёров при ВГИКе.
В мультипликации дебютировал в 1968 году с работой «Фильм, фильм, фильм». Также написал сценарии к мультфильмам «Незнайка на Луне», «Шёл трамвай десятый номер», «Вот такой рассеянный», «Пограничный пес Алый», «Кошкин дом», «Горшочек каши», «Как стать человеком» и многим другим.
Ранее на 80-м году жизни умерла режиссёр документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России Людмила Цветкова, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер сценарист «Незнайки на Луне» Владимир Голованов
- Российская армия пресекла попытки ВСУ прорвать оборону на Южно-донецком направлении
- Попова потребовала по всей России изъять из продажи всю продукцию «Мистер Сидр»
- СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована
- Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек
- В России в мае в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей
- На Западе допустили отказ от помощи Киеву из-за использования ВСУ нацистской символики
- «Дебилы написали»: Тарасова опровергла новости о госпитализации
- Гладков: Система ПВО сработала над Белгородом
- СМИ: Фигуристу Костомарову проведут протезирование через один-два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru