Умер сценарист «Незнайки на Луне» Владимир Голованов

Причину смерти он не уточнил.

Владимир Голованов родился 11 декабря 1939 года в Новосибирске, в 1963 году окончил сценарный факультет ВГИКа, а В 1970 - Высшие курсы сценаристов и режиссёров при ВГИКе.

В мультипликации дебютировал в 1968 году с работой «Фильм, фильм, фильм». Также написал сценарии к мультфильмам «Незнайка на Луне», «Шёл трамвай десятый номер», «Вот такой рассеянный», «Пограничный пес Алый», «Кошкин дом», «Горшочек каши», «Как стать человеком» и многим другим.

Ранее на 80-м году жизни умерла режиссёр документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России Людмила Цветкова, сообщает «Свободная пресса».

