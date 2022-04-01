Умер российский журналист Андрей Бабицкий
Российский журналист Андрей Бабицкий умер в возрасте 57 лет в своей квартире в Донецке, сообщает сотрудничавшее с ним издание «Украина.ру».
Бабицкий родился в Москве в 1964 году. С 1989 по 2014 годы он сотрудничал с «Радио Свобода» (СМИ, признанное в России иноагентом), работал корреспондентом во время Первой и Второй чеченских войн.
В 2014 году Бабицкий поддержал присоединение Крыма к России и переехал в Донецк, сотрудничал с газетами «Взгляд» и порталом Life.
Ранее в возрасте 72 лет умер народный артист России Борис Невзоров, причиной смерти артиста стал коронавирус.
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