Умер российский журналист Андрей Бабицкий

Российский журналист Андрей Бабицкий умер в возрасте 57 лет в своей квартире в Донецке, сообщает сотрудничавшее с ним издание «Украина.ру».

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Бабицкий родился в Москве в 1964 году. С 1989 по 2014 годы он сотрудничал с «Радио Свобода» (СМИ, признанное в России иноагентом), работал корреспондентом во время Первой и Второй чеченских войн.

В 2014 году Бабицкий поддержал присоединение Крыма к России и переехал в Донецк, сотрудничал с газетами «Взгляд» и порталом Life.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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