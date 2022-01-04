Умер российский актёр театра и кино Владимир Городничев
Советский и российский актёр Владимир Городничев умер 3 января возрасте 74 лет. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского драматического театра, в котором служил артист.
В заявлении театра говорится, что Городничев долгие годы успешно преподавал в Ивановском областном колледже культуры, где вёл занятия по сценическому движению, включая фехтование.
«Являясь прямым учеником Аркадия Немировского, одного из основоположников Московской школы сценического боя и фехтования, Владимир Константинович обучал этому искусству своих студентов, являлся постановщиком «боевых» сцен в спектаклях театра», - отметили в пресс-службе.
Городничев стал актёром Ивановского драмтеатра в 1973 году, после окончания ГИТИСа. Он известен своими ролями в спектаклях «Вишнёвый сад», «Кому на Руси жить хорошо», «Король Лир» и многим другим, а также по кинокартине Владимира Грамматикова «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке» и советско-польскому фильму «Люк».
Ранее в возрасте 96 лет умер советский и российский режиссёр театра и кино Владимир Гориккер, сообщает RT.
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