Умер российский актёр театра и кино Владимир Городничев

В заявлении театра говорится, что Городничев долгие годы успешно преподавал в Ивановском областном колледже культуры, где вёл занятия по сценическому движению, включая фехтование.

«Являясь прямым учеником Аркадия Немировского, одного из основоположников Московской школы сценического боя и фехтования, Владимир Константинович обучал этому искусству своих студентов, являлся постановщиком «боевых» сцен в спектаклях театра», - отметили в пресс-службе.

Городничев стал актёром Ивановского драмтеатра в 1973 году, после окончания ГИТИСа. Он известен своими ролями в спектаклях «Вишнёвый сад», «Кому на Руси жить хорошо», «Король Лир» и многим другим, а также по кинокартине Владимира Грамматикова «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке» и советско-польскому фильму «Люк».

Ранее в возрасте 96 лет умер советский и российский режиссёр театра и кино Владимир Гориккер, сообщает RT.