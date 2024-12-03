Умер российский актер театра и кино Денис Казаков

В возрасте 41 года умер российский актер театра и кино Денис Казаков, сообщил Telegram-канал тульского Театра юного зрителя, где Казаков прослужил более 20 лет.

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Представители театра заявили, что ушедший актер был не только талантливым, энергичным и преданным делу профессионалом, но и человеком с большим сердцем. Друзьям и близким актера выразили соболезнования.

Помимо работы в театре, Казаков также снимался в сериалах. Зрители запомнят его по таким проектам, как «Девять жизней» и «Степные волки».

Ранее российский актер Иван Петков умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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