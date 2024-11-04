Умер актер и каскадер Артур Березин

Актер и каскадер Артур Березин умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Артист ушел из жизни 29 октября, причина его смерти неизвестна.

Артур Березин родился в 1956 году в селе Яблочное Сахалинской области. Свой творческий путь артист начал в цирковой самодеятельности, позже, в 1977 году, он работал в «Союзгосцирке». В 1980-х годах Березин стал одним из основателей Московского конного театра «Каскадер» и начал сниматься в кино как актер и исполнитель трюков. В 1991-2015 годах артист жил в южноафриканском Кейптауне, затем вернулся в Россию. С 2016-го Березин жил в Севастополе и руководил каскадерской школой в Крыму.

Актер известен по ролям в фильмах «Не бойся, я с тобой», «Курьер на Восток», второй и третьей частях триллера «Киборг-полицейский». В качестве каскадера Березин снимался в картинах «Быстрый курок», «Китайский сервиз», «Анна Каренина» и других.

Ранее стало известно о смерти актера Михаила Демчука, ему было 40 лет, напоминает RT.

