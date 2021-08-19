Умер режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон

Художник-мультипликатор, сценарист и режиссёр анимационных фильмов Евгений Михельсон умер на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

В сообщении уточняется, что Михельсон умер 18 августа после тяжёлой болезни.

В союзе выразили соболезнования родным и близким, и отметили, что Михельсон был «человеком с ярким творческим дарованием», память о котором «надолго сохранится в его фильмах и картинах, которые с удовольствием смотрят и дети, и взрослые».

Долгие годы Евгений Михельсон трудился в Туркмении, где возглавлял объединение мультипликационных фильмов, ему было присвоено звание «Заслуженного деятеля искусств Туркменистана».

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