Умер режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон
Художник-мультипликатор, сценарист и режиссёр анимационных фильмов Евгений Михельсон умер на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.
В сообщении уточняется, что Михельсон умер 18 августа после тяжёлой болезни.
В союзе выразили соболезнования родным и близким, и отметили, что Михельсон был «человеком с ярким творческим дарованием», память о котором «надолго сохранится в его фильмах и картинах, которые с удовольствием смотрят и дети, и взрослые».
Долгие годы Евгений Михельсон трудился в Туркмении, где возглавлял объединение мультипликационных фильмов, ему было присвоено звание «Заслуженного деятеля искусств Туркменистана».
Ранее в Германии на 76-м году жизни умер легендарный футболист Герд Мюллер.
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