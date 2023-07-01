Умер прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин

Накануне ряд Telegram-каналов сообщали, что прокурор утонул во время заплыва по Волге в субботу, 1 июля. По информации СМИ, Фомину стало плохо по ходу прохождения дистанции в 2,2 км в рамках заплыва Chebswim, в результате чего прокурор начал тонуть.



К месту происшествия быстро прибыли спасатели и передали Фомина медикам, однако те не смогли его его спасти, пишет Telegram-канал Shot.

Фомин с 1992 года работал в органах прокуратуры. С 2014 по 2020 год он занимал пост первого заместителя прокурора республики Крым, а с 30 июня 2020 года он возглавлял прокуратуру Чувашии, передает «Радиоточка НСН».

