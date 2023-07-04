Пожар на фабрике в Химках вырос до 2,3 тысячи квадратных метров
4 июля 202302:33
Площадь пожара, который бушует в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках уже составляет 2,3 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей.
Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Огонь вспыхнул в районе захода на посадку самолетов в Шереметьево. В небо поднимается столб черного дыма. Воздушная гавань работает в штатном режиме.
Отмечается, что столб дыма виден на окраинах Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru