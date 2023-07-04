Пожар на фабрике в Химках вырос до 2,3 тысячи квадратных метров

Площадь пожара, который бушует в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках уже составляет 2,3 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей.

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Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Огонь вспыхнул в районе захода на посадку самолетов в Шереметьево. В небо поднимается столб черного дыма. Воздушная гавань работает в штатном режиме.

Отмечается, что столб дыма виден на окраинах Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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