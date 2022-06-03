Умер основоположник сосудистой хирургии в РФ Анатолий Покровский
Всемирно известный хирург, академик РАН, основоположник сосудистой хирургии в России Анатолий Покровский умер на 92-м году жизни, сообщает РИА Новости.
В НМИЦ хирургии имени Вишневского рассказали, что академик ушёл из жизни 2 июня после продолжительной болезни.
В центре добавили, что Покровский одним из первых начал разрабатывать хирургическое лечение ишемической болезни сердца. За свою жизнь он написал 720 научных трудов и 16 монографий.
Покровский - лауреат Госпремии СССР и Госпремии России, а также премии правительства РФ в области науки и техники, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.
Ранее в в Нижнем Новгороде в возрасте 95 лет умер академик Российской академии наук, основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов, сообщает RT.
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