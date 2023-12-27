Умер один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации»
Музыкант из Екатеринбурга Владимир Бурдин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что 26 декабря умер один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов.
Гитарист входил в первый состав коллектива, основанного в 1989 году. В 1993 году Колбасов покинул «Смысловые галлюцинации» и стал заниматься другими проектами.
«Умер друг Саша Колбасов, гитарист, басист и автор песен «Глюков», а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим», - написал Бурдин.
По словам продюсера Павла Здравомыслова, в последние годы Колбасов тяжело болел.
Ранее в возрасте 77 лет умер первый барабанщик легендарной группы AC/DC Колин Берджесс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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