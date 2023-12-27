Умер один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации»

Музыкант из Екатеринбурга Владимир Бурдин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что 26 декабря умер один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов.

Умер основатель рок-группы Wings Дэнни Лейн

Гитарист входил в первый состав коллектива, основанного в 1989 году. В 1993 году Колбасов покинул «Смысловые галлюцинации» и стал заниматься другими проектами.

«Умер друг Саша Колбасов, гитарист, басист и автор песен «Глюков», а также участник многочисленных сайд-проектов. Помним, скорбим», - написал Бурдин.

По словам продюсера Павла Здравомыслова, в последние годы Колбасов тяжело болел.

Ранее в возрасте 77 лет умер первый барабанщик легендарной группы AC/DC Колин Берджесс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Смысловые ГаллюцинацииСмертьМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры