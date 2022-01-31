Умер независимый директор Petropavlovsk Малай Мукерджи

Член совета директоров золотодобывающей компании Petropavlovsk Малай Мукерджи умер 29 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

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Причина его смерти не уточняется. Мукерджи стал членом совета директоров компании в августе 2020 года. Как пишет агентство, он более 40 лет проработал на различных позициях в горнодобывающей промышленности.

Petropavlovsk занимается добычей золота в Амурской области, входит в пятерку крупнейших российских компаний-золотодобытчиков. Крупнейшим акционером (29%) является Южуралзолото.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Смерть
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