Умер независимый директор Petropavlovsk Малай Мукерджи
Член совета директоров золотодобывающей компании Petropavlovsk Малай Мукерджи умер 29 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.
Причина его смерти не уточняется. Мукерджи стал членом совета директоров компании в августе 2020 года. Как пишет агентство, он более 40 лет проработал на различных позициях в горнодобывающей промышленности.
Petropavlovsk занимается добычей золота в Амурской области, входит в пятерку крупнейших российских компаний-золотодобытчиков. Крупнейшим акционером (29%) является Южуралзолото.
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