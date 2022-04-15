Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин
Директор Тульского академического театра драмы им. М.Горького Сергей Борисов заявил, что в Туле на 83-м году жизни умер народный артист РСФСР, советский и российский актёр театра и кино Борис Заволокин, сообщает ТАСС.
По его словам, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
«Борис Фёдорович в последнее время болел, он умер в больнице. О дате, времени и месте похорон будет сообщено дополнительно», - добавил Борисов.
Борис Заволокин родился в Туле 26 июля 1939 года. После окончания в 1960 году театральной студии местного театра драмы служил в Астраханском драматическом театре, Иркутском областном драматическом театре им. Н.П.Охлопкова, Краснодарском государственном театре драмы и других, а с 1989 года выступал на сцене Тульского театра драмы.
В 1979 году Заволокин был удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР», а в 1987 году стал «Народным артистом РСФСР».
Ранее на 81-м году жизни умерла заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева, сообщает RT.
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