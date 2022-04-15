Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин

По его словам, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Борис Фёдорович в последнее время болел, он умер в больнице. О дате, времени и месте похорон будет сообщено дополнительно», - добавил Борисов.

Борис Заволокин родился в Туле 26 июля 1939 года. После окончания в 1960 году театральной студии местного театра драмы служил в Астраханском драматическом театре, Иркутском областном драматическом театре им. Н.П.Охлопкова, Краснодарском государственном театре драмы и других, а с 1989 года выступал на сцене Тульского театра драмы.

В 1979 году Заволокин был удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР», а в 1987 году стал «Народным артистом РСФСР».

Ранее на 81-м году жизни умерла заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева, сообщает RT.