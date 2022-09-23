Умер заслуженный деятель искусств РСФРС Борис Добродеев
Заслуженный деятель искусств РСФРС, драматург Борис Добродеев умер на 96-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
В Союзе выразили соболезнования родным и близким драматурга. Причина смерти Добродеева не уточняется.
Добродеев окончил сценарный факультет ВГИКа в 1949 году, после сотрудничал со студией «Венфильм» (Австрия), киностудией «Мосфильм», Ленинградской студией документальных фильмов (ЛСДФ).
В фильмографии драматург, в частности, «Негромкое кино Бориса Барнета», «Любимое кино Сталина», «Софья Ковалевская», «Особо важное задание», «Жизнь Бетховена», «Красный дипломат» и другие.
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