Умер заслуженный деятель искусств РСФРС Борис Добродеев

Заслуженный деятель искусств РСФРС, драматург Борис Добродеев умер на 96-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

В Союзе выразили соболезнования родным и близким драматурга. Причина смерти Добродеева не уточняется.

Добродеев окончил сценарный факультет ВГИКа в 1949 году, после сотрудничал со студией «Венфильм» (Австрия), киностудией «Мосфильм», Ленинградской студией документальных фильмов (ЛСДФ).

В фильмографии драматург, в частности, «Негромкое кино Бориса Барнета», «Любимое кино Сталина», «Софья Ковалевская», «Особо важное задание», «Жизнь Бетховена», «Красный дипломат» и другие.











