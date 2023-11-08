Умер математик и автор книг о казино Лев Натансон
Математик, автор книг об азартных играх, разработчик симуляторов покера Лев Натансон умер в Москве в возрасте 75 лет.
Как сообщает РБК, смерть Натансона подтвердил профессиональный игрок Дмитрий Лесной, который в соавторстве с ним выпустил серию книг о покере, рулетке и блэкджеке.
Как пишет Telegram-канал Shot, тело Натансона квартире на улице Свободы обнаружила его племянница. По данным канала, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Ранее на 78-м году жизни умер академик Российской академии наук, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов, сообщает RT.
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