Умер математик и автор книг о казино Лев Натансон

Математик, автор книг об азартных играх, разработчик симуляторов покера Лев Натансон умер в Москве в возрасте 75 лет.

Умер актер из «Джентльменов удачи»

Как сообщает РБК, смерть Натансона подтвердил профессиональный игрок Дмитрий Лесной, который в соавторстве с ним выпустил серию книг о покере, рулетке и блэкджеке.

Как пишет Telegram-канал Shot, тело Натансона квартире на улице Свободы обнаружила его племянница. По данным канала, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее на 78-м году жизни умер академик Российской академии наук, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПроисшествиеКазиноУченыеСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры