Умер лидер группы «Старый приятель»

Лидер музыкальной группы «Старый приятель» Александр Зарецкий умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы.

Отмечается, что Заруцкий умер от инфаркта после того как переболел коронавирусом. По данным агентства, артист находился в больнице в состоянии комы с прошлой пятницы.

Группа «Старый приятель» начала свою деятельность в 1995 году. Последний альбом под названием «Время» вышел в прошлом году.





