Умер лидер группы «Старый приятель»
29 марта 202122:13
Лидер музыкальной группы «Старый приятель» Александр Зарецкий умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы.
Отмечается, что Заруцкий умер от инфаркта после того как переболел коронавирусом. По данным агентства, артист находился в больнице в состоянии комы с прошлой пятницы.
Группа «Старый приятель» начала свою деятельность в 1995 году. Последний альбом под названием «Время» вышел в прошлом году.
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29 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru