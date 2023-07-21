Умер культовый американский певец Тони Беннетт
Американский певец Тони Беннетт умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает газета The Guardian.
Публицист Сильвия Вайнер рассказала изданию, что Беннетт умер в Нью-Йорке, однако причину его смерти она уточнять не стала.
Тони Беннетт родился 3 августа 1926 года. Он получил широкую известность, как исполнитель поп-музыки с элементами джаза. Одним из его поклонников был Фрэнк Синатра.
За свою карьеру Беннетт выпустил 70 альбомов, получил 18 премий «Грэмми». В его дискографии, помимо сольных работ, сотрудничество с Леди Гагой, Эми Уайнхаус и многими другими музыкантами.
В 2020 году стало известно, что у Беннетта болезнь Альцгеймера.
Ранее на 95 году жизни умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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