Умер культовый американский певец Тони Беннетт

Публицист Сильвия Вайнер рассказала изданию, что Беннетт умер в Нью-Йорке, однако причину его смерти она уточнять не стала.

Тони Беннетт родился 3 августа 1926 года. Он получил широкую известность, как исполнитель поп-музыки с элементами джаза. Одним из его поклонников был Фрэнк Синатра.

За свою карьеру Беннетт выпустил 70 альбомов, получил 18 премий «Грэмми». В его дискографии, помимо сольных работ, сотрудничество с Леди Гагой, Эми Уайнхаус и многими другими музыкантами.

В 2020 году стало известно, что у Беннетта болезнь Альцгеймера.

Ранее на 95 году жизни умер французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

