Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет, сообщает телеканал телеканал Rainews24.
По словам менеджера Данило Манкузо, музыкант скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, из-за которой состояние певца в последние ухудшилось.
Сальваторе (Тото) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново. В 1983 году он с песней «L’italiano» занял 5-е место на Фестивале в Сан-Ремо, однако стал победителем «народного» голосования. В 1990 году певец выиграл конкурс «Евровидение», который проходил в Загребе.
В дискографии Тото Кутуньо 19 сольных альбомов. Кроме собственных хитов, в качестве композитора он известен своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Мирей Матьё, группой Ricchi e Poveri и другими.
Ранее в возрасте 56 лет умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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