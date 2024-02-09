Умер глава HeadHunter Михаил Жуков

Президент рекрутинговой компании HeadHunter Михаил Жуков умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщила пресс-служба сайта.

Умер академик РАН, фармаколог Владимир Кукес

Дата и место прощания с Жуковым будут объявлены позднее. Для компании уход из жизни ее руководителя оказался «невосполнимой безвременной утратой», отметили в пресс-службе.

«Приносим соболезнования всем родным и близким», - говорится в сообщении HeadHunter.

До назначения на должность президента Жуков занимал пост генерального директора с 2008 по 2022 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Михаил Гребенщиков/ТАСС
ТЕГИ:Смерть

Горячие новости

Все новости

партнеры