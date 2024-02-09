Умер глава HeadHunter Михаил Жуков

Дата и место прощания с Жуковым будут объявлены позднее. Для компании уход из жизни ее руководителя оказался «невосполнимой безвременной утратой», отметили в пресс-службе.

«Приносим соболезнования всем родным и близким», - говорится в сообщении HeadHunter.

До назначения на должность президента Жуков занимал пост генерального директора с 2008 по 2022 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

