Умер глава HeadHunter Михаил Жуков
9 февраля 202418:40
Президент рекрутинговой компании HeadHunter Михаил Жуков умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщила пресс-служба сайта.
Дата и место прощания с Жуковым будут объявлены позднее. Для компании уход из жизни ее руководителя оказался «невосполнимой безвременной утратой», отметили в пресс-службе.
«Приносим соболезнования всем родным и близким», - говорится в сообщении HeadHunter.
До назначения на должность президента Жуков занимал пост генерального директора с 2008 по 2022 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru