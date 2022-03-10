Умер экс-вокалист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос

Умер один из основателей и экс-вокалист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (Вячеслав Зинуров). Об этом сообщили близкие певца.

Как передает издание «СтарХит», у 50-летнего музыканта в этот день должно было состояться два интервью, однако он перестал выходить на связь.

По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство. По данным издания, Зинуров в этот момент находился в деревне Капорки Дмитровского района Подмосковья.

Отмечается, что Зинуров покинул группу в прошлом году.

