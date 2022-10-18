Умер экс-участник группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Бывший солист эстрадной итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти умер на 81-м году жизни, сообщает агентство ANSA.
Причина смерти певца не уточняется.
Итальянский политик Джорджия Мелони, занимавшая в правительстве Сильвио Берлускони пост министра по делам молодёжи, заявила, что вместе с Гатти ушла «часть истории итальянской музыки».
Ранее певец из Гаити Майкл Бенжамен, известный под псевдонимом Микабен, скончался в возрасте 41 года во время концерта в Париже, сообщает RT.
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