Умер Борис Моисеев

Заслуженный артист России, певец, танцовщик, хореограф Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет, сообщает РИА Новости.

Певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла на 74-м году жизни

Арт-директор артиста Сергей Горох заявил, что о датах церемонии прощания и похорон ещё ничего не известно.

Ранее в возрасте 90 лет умер советский и российский режиссёр, народный артист РСФСР Игорь Масленников, которого зрители знают его по экранизациям историй о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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