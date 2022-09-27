Умер Борис Моисеев
27 сентября 202216:42
Заслуженный артист России, певец, танцовщик, хореограф Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет, сообщает РИА Новости.
Арт-директор артиста Сергей Горох заявил, что о датах церемонии прощания и похорон ещё ничего не известно.
Ранее в возрасте 90 лет умер советский и российский режиссёр, народный артист РСФСР Игорь Масленников, которого зрители знают его по экранизациям историй о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru