Умер экс-омбудсмен РФ Олег Миронов
1 сентября 202023:27
Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.
Миронов занимал должность конституционного омбудсмена в РФ с 1998 по 2004 годы.
Как отметила Москалькова, Миронов налаживал первые связи с омбудсменами других стран.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru