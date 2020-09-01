Умер экс-омбудсмен РФ Олег Миронов

Бывший уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.

Миронов занимал должность конституционного омбудсмена в РФ с 1998 по 2004 годы.

Как отметила Москалькова, Миронов налаживал первые связи с омбудсменами других стран.



