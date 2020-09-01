Умер народный артист РФ Борис Клюев
Народный артист РФ, актер театра и кино Борис Клюев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
По словам Михайловой, артист тяжело болел. Как пишет агентство, у Клюева в 2018 году был обнаружен рак.
Клюев являлся актером Малого театра с 1969 года, на его счету более 60 ролей. Также он известен зрителю участием в киноработах, в частности, он снялся "Д'Артаньян и три мушкетера" (1979), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986), "ТАСС уполномочен заявить…" (1984), "Воронины" (2009) и другие.
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