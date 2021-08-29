Умер экс-депутат Госдумы РФ Михаил Ненашев

«В воскресенье днем на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца», - цитирует агентство собеседника.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Напомним, Михаил Ненашев родился в 1960 году в Воронежской области. Он возглавлял Общероссийское движение поддержки флота, был избран в Госдуму, где работал с 2007 по 2011 годы.

