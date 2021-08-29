Умер экс-депутат Госдумы РФ Михаил Ненашев
Экс-депутат Государственной думы России Михаил Ненашев скончался в возрасте 61 года после занятий в одном из фитнес-клубов в Москве в результате остановки сердца. Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В воскресенье днем на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца», - цитирует агентство собеседника.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Напомним, Михаил Ненашев родился в 1960 году в Воронежской области. Он возглавлял Общероссийское движение поддержки флота, был избран в Госдуму, где работал с 2007 по 2011 годы.
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