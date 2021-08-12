Умер экс-мэра Красноярска Петр Пимашков

Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков скончался на 74-м году жизни. Он возглавлявший город на протяжении 15 лет. Об этом сообщил в Instagram депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

Парламетарий отметил, что Пимашков - человек, которого любят и уважают. По его словам, он многое сделал для города в непростой для него период, а работая в Москве, никогда про город не забывал.

Петр Пимашков был назначен исполняющим главы Красноярска в 1996 году, в конце того же года избран главой администрации города. Затем несколько раз переизбирался на этот пост. В декабре 2011-го избран депутатом Госдумы от «Единой России».

Пимашков прославился своими проектами благоустройства Красноярска, в народе его называли «Петр Фонтаныч». В интервью он говорил, что сожалеет, что не успел построить в Красноярске метро.



