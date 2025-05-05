Умер депутат Госдумы Павел Качкаев

Депутат Госдумы, экс-мэр Уфы Павел Качкаев умер на 74 году жизни. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

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Он принёс соболезнования родным и близким, отметив, что причиной смерти парламентария стала остановка сердца.

«Неожиданное и очень печальное известие для всех... К сожалению, произошло непоправимое», - написал Хабиров.

Ранее на 85-м году жизни скончался российско-американский политолог Эдуард Лозанский, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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