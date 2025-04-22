Умер Зураб Церетели
Скульптор и живописец, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале.
По ее словам, скульптор скончался в кругу семьи.
«Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся», - написала Коробейникова.
Искусствовед выразила соболезнования близким Церетели и академии.
Смерть художника подтвердил его помощник Сергей Шагулашвили в беседе с РЕН ТВ.
Зураб Церетели родился в 1934 году в Тифлисе, окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, позже учился во Франции. В 1960-е годы художник начал активно работать в области монументального искусства. Его скульптуры установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других странах. Среди самых известных работ Церетели - «Дружба народов», монумент Победы, статуя Георгия Победоносца, памятник Петру I в Москве; памятник «Слеза скорби» в США; монументы «История Грузии» и «Святой Георгий Победоносец» в Тбилиси.
Кроме того, художник основал Московский музей современного искусства, а с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств. Зураб Церетели был награжден множеством российских и зарубежных наград и премий, в частности, скульптор - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России освободили мужской монастырь в Горнале
- СМИ: Ноутбуки и серверы HP и Fujitsu исключат из параллельного импорта
- Умер Зураб Церетели
- В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
- Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России
- Стоимость золота впервые превысила $3500
- ПВО уничтожила 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами России
- Канаева заявила об уходе из сборной РФ по художественной гимнастике
- СМИ: Похороны Папы Римского пройдут с изменениями традиционного ритуала
- Умер второй пострадавший при взрыве боеприпаса в Воронежской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru