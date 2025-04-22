Умер Зураб Церетели

Скульптор и живописец, президент Российской академии художеств Зураб Церетели умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале.

По ее словам, скульптор скончался в кругу семьи.

«Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся», - написала Коробейникова.

Искусствовед выразила соболезнования близким Церетели и академии.

Смерть художника подтвердил его помощник Сергей Шагулашвили в беседе с РЕН ТВ.

Зураб Церетели родился в 1934 году в Тифлисе, окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, позже учился во Франции. В 1960-е годы художник начал активно работать в области монументального искусства. Его скульптуры установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других странах. Среди самых известных работ Церетели - «Дружба народов», монумент Победы, статуя Георгия Победоносца, памятник Петру I в Москве; памятник «Слеза скорби» в США; монументы «История Грузии» и «Святой Георгий Победоносец» в Тбилиси.

Кроме того, художник основал Московский музей современного искусства, а с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств. Зураб Церетели был награжден множеством российских и зарубежных наград и премий, в частности, скульптор - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

