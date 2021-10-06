Умер бывший замминистра МВД СССР Николай Демидов
Бывший заместитель министра внутренних дел СССР и глава МВД Татарской АССР Николай Демидов умер в возврасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
В некрологе отмечается, что Татарстан понес тяжелую утрату в связи со смертью Демидова. Также пресс-служба Татарстана указала на большой профессионализм и преданность делу умершего.
Как отмечает «Интерфакс», в мае - июне 1986 года находился во главе оперативного штаба МВД СССР по ликвидации последствий аварии в Чернобыле.
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