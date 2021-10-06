Умер бывший замминистра МВД СССР Николай Демидов

В некрологе отмечается, что Татарстан понес тяжелую утрату в связи со смертью Демидова. Также пресс-служба Татарстана указала на большой профессионализм и преданность делу умершего.

Как отмечает «Интерфакс», в мае - июне 1986 года находился во главе оперативного штаба МВД СССР по ликвидации последствий аварии в Чернобыле.