Умер бывший замминистра МВД СССР Николай Демидов

Бывший заместитель министра внутренних дел СССР и глава МВД Татарской АССР Николай Демидов умер в возврасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

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В некрологе отмечается, что Татарстан понес тяжелую утрату в связи со смертью Демидова. Также пресс-служба Татарстана указала на большой профессионализм и преданность делу умершего.

Как отмечает «Интерфакс», в мае - июне 1986 года находился во главе оперативного штаба МВД СССР по ликвидации последствий аварии в Чернобыле.

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Фото: Free Wind/Фотобанк Лори
ТЕГИ:СССРМВД
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