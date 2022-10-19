Умер брат Тиграна Кеосаяна Давид

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила о смерти Давида Кеосаяна - брата её супруга Тиграна Кеосаяна.

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«Я не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей», — написала она.

Причину смерти Симоньян не уточнила. Давиду Кеосаяну был 61 год.

Давид Кеосаян — советский и российский киноактер, кинорежиссёр. В качестве продюсера работал над такими картинами, как «Бедная Саша» и «Президент и его внучка», а также над сериалом «Марш Турецкого» и многими другими.

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