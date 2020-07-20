Умер автор образа Олимпийского мишки Виктор Чижиков
Скончался создатель талисмана Олимпийских игр 1980 года, проходивших в Москве. О смерти Виктора Чижикова сообщило издательство АСТ.
«С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушёл из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», - пишет в Facebook издательство.
Чижиков умер в Москве, до этого он боролся с онкологическим заболеванием, отмечают «Известия».
«Папа» Олимпийского мишки родился 26 сентября 1935 года. Его работы украшали журналы «Мурзилка» и «Весёлые картинки». В этом году Олимпиада, для которой он создал символ, празднует своё 40-летие.
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