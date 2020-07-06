«Был примером»: Раймонд Паулс о скончавшемся Эннио Морриконе

Раймонд Паулс рассказал НСН о своём отношении к творчеству культового итальянского композитора, который ушел из жизни.

Знаменитый итальянский композитор и аранжировщик Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни в одной из клиник Рима. Как сообщает агентство ANSA, он умер от осложнений травмы: несколько дней назад он упал и сломал бедренную кость.

Композитор Раймонд Паулс в эфире НСН сообщил, что всегда считал творчество Эннио Морриконе эталоном.

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«Мне он вообще очень близок был. Это великолепный мелодист и его музыка к фильмам была шедевром. Я его всегда ставил себе как пример, как надо писать киномузыку. Великолепный музыкант, очень жаль», - сказал Раймон Паулс.

Эннио Морриконе написал музыку более чем к 400 кинопроизведениям. Среди его работ музыка к фильмам «Однажды на Диком Западе», «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Джанго освобождённый» и многим другим.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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