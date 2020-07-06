«Был примером»: Раймонд Паулс о скончавшемся Эннио Морриконе

Знаменитый итальянский композитор и аранжировщик Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни в одной из клиник Рима. Как сообщает агентство ANSA, он умер от осложнений травмы: несколько дней назад он упал и сломал бедренную кость.

Композитор Раймонд Паулс в эфире НСН сообщил, что всегда считал творчество Эннио Морриконе эталоном.