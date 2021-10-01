Умер актёр из сериала «Дальнобойщики»

Народный артист России, советский и российский актёр театра и кино, режиссёр Борис Аржанов умер на 29 сентября в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба Рязанского театра драмы.

«Борис Яковлевич был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком... Выражаем глубокие соболезнования... Память о нём сохранится в наших сердцах и в истории театра», — отметили в театре.

Причина смерти не называется.

Борис Аржанов родился 14 июня 1942 года в Горьком. С 1974 года служил Рязанском театре драмы. В 1987 году получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 1995 году стал «Народным артистом Российской Федерации». Наиболее известен своим участием в сериалах «Дальнобойщики» и «Судьбы загадочное завтра».

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