Украинскую ракету С-300 сбили белорусские силы ПВО

Обнаруженные в Ивановском районе Брестской области части украинской зенитной управляемой ракеты С-300, принадлежат боезаряду, который был сбит в небе над территорией республики белорусскими силами ПВО. Об этом заявили в министерстве обороны Белоруссии, передает ТАСС.

«Сегодня в районе 10:00 силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.