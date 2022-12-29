Украинскую ракету С-300 сбили белорусские силы ПВО

Обнаруженные в Ивановском районе Брестской области части украинской зенитной управляемой ракеты С-300, принадлежат боезаряду, который был сбит в небе над территорией республики белорусскими силами ПВО. Об этом заявили в министерстве обороны Белоруссии, передает ТАСС.

«Сегодня в районе 10:00 силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины, уточнили в Минобороны Белоруссии.

Ранее СМИ передавали, что украинская ракета комплекса С-300 упала в Белоруссии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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