Украинский депутат обвинил власти в крушении самолета АН-26

Современное руководство страны не отреагировало на трагедию должным образом и положение может измениться только "когда к власти придут профессионалы", считает политик.

Напомним, 25 сентября самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку недалеко от Чугуева под Харьковом. Воздушное судно выполняло полет с 27 пассажирами и членами экипажа на борту. В их числе были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Согласно последним данным, погибли 26 человек. На Украине 26 сентября был объявлен днем траура.

Начавшееся следствие рассматривает несколько причин авиакатастрофы: неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

