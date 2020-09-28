Украинский депутат обвинил власти в крушении самолета АН-26

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива обвинил власти страны в катастрофе с самолетом Ан-26 под Харьковом, передает РИА Новости.

Он указал на недостаточную техническую обеспеченность украинской армии и обвинил предыдущего президента страны Петра Порошенко в симуляции военной реформы, которая, по словам депутата, свелась лишь к замене формы.

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Современное руководство страны не отреагировало на трагедию должным образом и положение может измениться только "когда к власти придут профессионалы", считает политик.

Напомним, 25 сентября самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку недалеко от Чугуева под Харьковом. Воздушное судно выполняло полет с 27 пассажирами и членами экипажа на борту. В их числе были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Согласно последним данным, погибли 26 человек. На Украине 26 сентября был объявлен днем траура.

Начавшееся следствие рассматривает несколько причин авиакатастрофы: неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

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ФОТО: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7
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