Украинский БПЛА сбили над Белгородской областью

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.

Над Белгородской областью уничтожили 25 снарядов РСЗО «Вампир»

«Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — указало ведомство.

Дрон был уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в регионе сбили 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороныБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры