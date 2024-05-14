Украинский БПЛА сбили над Белгородской областью
14 мая 202409:13
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили в Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — указало ведомство.
Дрон был уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее в регионе сбили 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru