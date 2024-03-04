Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник в Брянской области
Средства противовоздушной обороны уничтожили днём, 4 марта беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины над территорией Брянской области. Об этом информирует министерство обороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, речь идёт о беспилотнике самолетного типа. В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Лемешовка. Повреждены несколько жилых домов, частично нарушено энергоснабжение, люди не пострадали.
В то же время, при обстреле брянского села Суземка ранения получили двое местных жителей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в поселке частично поврежден жилой дом и нарушено энергоснабжение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник в Брянской области
- Критик Бабичев объяснил, зачем Пугачева записала новые песни
- Правнук Сталина предложил распустить ООН в открытом письме Лаврову
- Медведев: России все равно, кого изберут президентом США
- Playboy впервые поместил на обложку созданную нейросетью модель
- Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными
- В Томске с самолета сняли рейса бросавшегося яблоками в окружающих дебошира
- СМИ: В 2024 году в России прекратят работу 15 банков
- Суд в Москве заочно арестовал политолога Галлямова
- Концерт певицы Доры перенесли в Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru