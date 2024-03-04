Силы ПВО РФ сбили украинский беспилотник в Брянской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили днём, 4 марта беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины над территорией Брянской области. Об этом информирует министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, речь идёт о беспилотнике самолетного типа. В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Лемешовка. Повреждены несколько жилых домов, частично нарушено энергоснабжение, люди не пострадали.

В то же время, при обстреле брянского села Суземка ранения получили двое местных жителей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в поселке частично поврежден жилой дом и нарушено энергоснабжение.

