Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку
28 апреля 202319:44
Украинские войска обстреляли четыре района Донецка, выпустив по городу и его окрестностям 12 снарядов за четверть часа, сообщили в СЦКК.
В частности, были обстреляны четыре района - Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский.
Отмечается, что обстрел велся «натовскими »снарядами калибра 155 миллиметров.
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru