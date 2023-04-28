Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли четыре района Донецка, выпустив по городу и его окрестностям 12 снарядов за четверть часа, сообщили в СЦКК.

В частности, были обстреляны четыре района - Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский.

Отмечается, что обстрел велся «натовскими »снарядами калибра 155 миллиметров.

