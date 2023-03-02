Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Горловке два снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ДНР.
Отмечается, что Никитовский район Горловки подвергся обстрелу приблизительно в 14:30. Артиллерия калибром 155 миллиметров находится на вооружении стран НАТО.
Горловка находится в 50 километрах от Донецка, считается одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта на востоке Украины население Горловки составляло 250 тысяч человек.
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