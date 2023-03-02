Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Горловке два снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ДНР.

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Отмечается, что Никитовский район Горловки подвергся обстрелу приблизительно в 14:30. Артиллерия калибром 155 миллиметров находится на вооружении стран НАТО.

Горловка находится в 50 километрах от Донецка, считается одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта на востоке Украины население Горловки составляло 250 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУГорловка
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